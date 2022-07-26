Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı
Oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de bir plajda görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.
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Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.
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Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.
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Geçtiğimiz haftalarda ise rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi ve Aydoğdu, konakladıkları otelin locasında güneşlenirken görüntülenmişti.
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