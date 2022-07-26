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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı

Oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de bir plajda görüntülendi.

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı - Resim: 2

Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı - Resim: 3

Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. 

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı - Resim: 4

Geçtiğimiz haftalarda ise rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi ve Aydoğdu, konakladıkları otelin locasında güneşlenirken görüntülenmişti.

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