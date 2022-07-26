Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile doyamadı

Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.