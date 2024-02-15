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Hande Ataizi'den evlilik itirafı

Oyuncu Hande Ataizi, 5 yıldır devam eden ilişkisi ve evlilik hakkında da itiraflarda bulundu.

Hande Ataizi'den evlilik itirafı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programında konuk olan güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan oyuncu "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum."

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Hande Ataizi'den evlilik itirafı - Resim: 2

"Artık oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor, önceliğim o. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa bir nefes alalım."

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Hande Ataizi'den evlilik itirafı - Resim: 3

"Açıkçası çocuk da zaten halihazırda yapılmış ise ille de ilişkiyi bir imzalara sokmanın anlamı yok" demişti.

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Hande Ataizi'den evlilik itirafı - Resim: 4

İlk evliliğini Fethi Pekin, ikincisini oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi şunları söyledi:Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, ‘Hâlâ dostuz’ diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım.

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