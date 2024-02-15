Hande Ataizi'den evlilik itirafı
Oyuncu Hande Ataizi, 5 yıldır devam eden ilişkisi ve evlilik hakkında da itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programında konuk olan güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan oyuncu "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum."
"Artık oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor, önceliğim o. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa bir nefes alalım."
"Açıkçası çocuk da zaten halihazırda yapılmış ise ille de ilişkiyi bir imzalara sokmanın anlamı yok" demişti.
İlk evliliğini Fethi Pekin, ikincisini oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi şunları söyledi:Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, ‘Hâlâ dostuz’ diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım.