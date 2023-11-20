Hande Baladın’a ''asitli tehdide'' takipsizlik
Milli voleybolcu Hande Baladın’ın yüzüne asit atmakla tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında karar çıktı. Savcılık, şikayet sonrası başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.
Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Hande Baladın, geçtiğimiz aylarda Mustafa Neşeli isimli bir şahıs tarafından 'Yüzüne asit atacağım' şeklinde tehdit edilmişti.
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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan M.N.'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.
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Hakim karşısına çıkan M.N., "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti.
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