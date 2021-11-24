Hande Doğandemir'den aşk itirafı: Artık kriterim falan yok
Meslektaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri her fırsatta yalanlayan Hande Doğandemir, doğum gününde ''sevgili'' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.
Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz'da bugün, Hande Doğandemir'in sempatik halleriyle dikkat çektiği röportajı ekranlara geldi.
Güzel oyuncu, "Çok güzeldi, çok sevdiğim arkadaşlarımla yeni yaşımı kutladık. Yarın çok erken setim var, eve gidip uyuyacağım. Dizi çok güzel gidiyor, çok heyecanlıyım" dedi.
"YAŞIM 36 OLDU"
'Aşk' sorularına Doğandemir, "Merak etmeyin, hayatımda biri olursa ben size söylerim. Kriterim falan yok artık. Yaşım 36 oldu. Hayatımda güzel şeyler olmasını ben de istiyorum" yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu, "Kaan Yıldırım çok yakın arkadaşım, tabii ki geldi. Yağız Bey de doğum günüme geldi. Yağız da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hayatımda biri olursa seve seve size söylerim” ifadelerini kullandı.