Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken güzel oyunca Hande Doğandemir tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Hande Doğandemir, Instagram hesabından bikinisiyle havuzun içinde çekildiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yeni projesinde bol bol aksiyon bulunan Hande Doğandemir yakın dövüş ve silah kullanma dersleri alıyor.
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Yoğun çalışma temposundan bunalan oyuncuyu arkadaşları bir günlüğüne de olsa tatile çıkardı.
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Hande Doğandemir 2 gün sonra da Paris’e gidip Baccarat Müzesi’ndeki bir davete katılacak.
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