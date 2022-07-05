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Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken güzel oyunca Hande Doğandemir tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz - Resim: 1

Hande Doğandemir, Instagram hesabından bikinisiyle havuzun içinde çekildiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz - Resim: 2

Yeni projesinde bol bol aksiyon bulunan Hande Doğandemir yakın dövüş ve silah kullanma dersleri alıyor.

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Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz - Resim: 3

Yoğun çalışma temposundan bunalan oyuncuyu arkadaşları bir günlüğüne de olsa tatile çıkardı.

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Hande Doğandemir'den havuz başında bikinili poz - Resim: 4

Hande Doğandemir 2 gün sonra da Paris’e gidip Baccarat Müzesi’ndeki bir davete katılacak.

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