Hande Doğandemir'den mayolu yoga paylaşımı
Kerem Bürsin’le Güneşi Beklerken isimli dizisi ile tanınan son olarak ise 'Kırmızı Oda' dizisinin 4 bölümünde yer alan Hande Doğandemir yoga yaparken fotoğrafını paylaştı.
Kerem Bürsin’le Güneşi Beklerken isimli dizisinde rol alan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Hande Doğandemir mayosuyla yoga yaptı.
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Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinin dört bölümünde yer alan Hande Doğandemir sezonu açtı.
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Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Doğandemir, pembe mayosuyla yoga yaptı.
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Doğandemir o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
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