Hande Doğandemir'den tatilde küvet pozu!
Hayat Bugün dizisinin final yapmasıyla setlere ara veren güzel oyuncu Hande Doğandemir, tatil pozlarını peş peşe paylaştı.
Oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Hayat Bügün dizisiyle ekranlarda yer alıyordu. Dizinin final kararı almasıyla setlere ara veren güzel oyuncu Hatırladığım Ağaçlar filminde rol aldı. Tatilde kameralara poz veren Doğandemir, takipçilerine paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Bir dönem kamera arkasında editör yardımcısı olarak program içeriği hazırladı.
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Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Doğandemir, birçok farklı dizi ve sinema filminde rol aldı.
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TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI
Hande Doğandemir, rol aldığı filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından tatile çıktı.
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