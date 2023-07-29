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Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti

Yaz tatiline aralıksız devam eden güzel oyuncu Hande Erçel Yunanistan tatilinden yaptığı dans paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti - Resim: 1

Yeni dizi projesi başlamadan önce yazın başından itibaren gezmeye başlayan Hande Erçel şu sıralar Yunanistan'da tatiline devam ediyor.

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Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti - Resim: 2

Her paylaşımında ayrı bir tarza sahip olan güzel oyuncu son videosuyla akılları baştan aldı.

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Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti - Resim: 3

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutluluğu yüzünden okundu.

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Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti - Resim: 4

Tatiline devam eden Hande Erçel son paylaştığı videoyla akılları baştan aldı.

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