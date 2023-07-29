Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti
Yaz tatiline aralıksız devam eden güzel oyuncu Hande Erçel Yunanistan tatilinden yaptığı dans paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yeni dizi projesi başlamadan önce yazın başından itibaren gezmeye başlayan Hande Erçel şu sıralar Yunanistan'da tatiline devam ediyor.
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Her paylaşımında ayrı bir tarza sahip olan güzel oyuncu son videosuyla akılları baştan aldı.
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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in mutluluğu yüzünden okundu.
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Tatiline devam eden Hande Erçel son paylaştığı videoyla akılları baştan aldı.
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