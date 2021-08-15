Hande Erçel bikinili tatil paylaşımı ile dikkat çekti
Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.
Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile adından söz ettirdi.
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Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor.
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Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisi yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.
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Son olarak Hande Erçel’den yeni tatil paylaşımı geldi.
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