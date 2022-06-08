Hande Erçel ''Bu bana çok saygısızca geliyor'' diyerek mesleğinin olumsuzluklarını anlattı
Hande Erçel, bir derginin yeni sayısına konuk oldu. Erçel, "Bu bana çok saygısızca geliyor" diyerek, mesleğinin olumsuz yanlarını anlattı
Hande Erçel, Vogue Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu. Erçel, kadın oyuncu olmanın zorluklarını şu sözlerle dile getirdi...
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"Özellikle sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarıyla alakalı söylemek istediğim çok şey var. Çoğu zaman yaptığınız işlerden çok fiziksel görünümünüzle ön planda tutuluyorsunuz."
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"Ne giydiğiniz, kilonuz ve güzellik sırlarınız gibi konular, hayallerinizden ya da emeklerinizden daha çok konuşuluyor. Sektörde bu konuda farkındalık artsa da hâlâ eksik yönler var."
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"Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Kadınların yalnızca fiziksel özellikleriyle öne çıkarılıp eleştirilmesine prim verilmemeli ve herkes yeteneğiyle, emeğiyle, hayalleriyle ön planda tutulmalı"
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