Hande Erçel dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin'le oynayan Hande Erçel, göğüs dekolteli pozlarıyla kısa sürede iki milyona yakın beğeni aldı.
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile yakaladığı uyum ile adından söz ettiren Hande Erçel, bir dergi için kamera karşısına geçti. Bürsin ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Erçel, yeni seksi pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Hande Erçel'in dekolteli pozları olay oldu - Sayfa 2
Erçel, son olarak Instagram'dan paylaştığı kendi pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah cesur kıyafetleriyle kamera karşısına geçip poz veren oyuncu, pozlarını göz emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iki fotoğrafı kısa sürede yaklaşık iki milyona yakın beğeni aldı.