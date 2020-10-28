Hande Erçel dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile yakaladığı uyum ile adından söz ettiren Hande Erçel, bir dergi için kamera karşısına geçti. Bürsin ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Erçel, yeni seksi pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.



