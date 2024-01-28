Hande Erçel hakkında şoke eden iddia: Oyunculuğu bırakıyor mu?
Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığı iddia edildi. Güzel oyuncu iddialara son noktayı koydu.
Hakan Sabacı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı iddiası herkesi şaşırttı.
Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi de erken final yapan Erçel'in Instagram'da dizi projelerine dair karelerini silmesi "oyunculuğu bırakıyor" iddialarına neden oldu.
Bu iddialara "Doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyor... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum" diyen 30 yaşındaki oyuncu, şimdi de eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı.
"BİRAZ BENİ SALIN"
Erçel, daha önce oyunculuğu ve özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere de tepki göstermiş ve "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" demişti.