Hande Erçel ile aralarında kıskançlık krizinin nedeni Demet Özdemir mi?
Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında kıskançlık krizi olduğu ve bunun sebebinin Kerem Bursin ile Demet Özdemir arasında eski bir aşk olduğu iddia edildi.
Disney Plus'un yeni projesinde Kerem Bursin'in partneri Demet Özdemir oldu. Bunun üzerine Hande Erçel'in kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.
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İkilinin aynı projede olması "aşk yaşadılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
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2020 yılında Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı magazin basınında konuşulmuştu.
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O dönemde Kerem Bursin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" ifadelerini kullanmıştı. İddiaların kısa bir süre ardından Kerem Bursin Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.
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