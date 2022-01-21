Hande Erçel ile aralarında kıskançlık krizinin nedeni Demet Özdemir mi?

O dönemde Kerem Bursin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" ifadelerini kullanmıştı. İddiaların kısa bir süre ardından Kerem Bursin Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.

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