Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşkı Hatırla'daki bu aşk sahneleri olay olacak!

Hande Erçel ve Barış Arduç’un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimlerin yer aldığı Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatankaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de üstleniyor.