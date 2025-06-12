Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşkı Hatırla'daki bu aşk sahneleri olay olacak!
Disney+'ta yayınlanacak olan başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi belli olurken, dizinin yeni tanıtımından ekranlara yansıyan kareler olay olacak...
Disney+’ın 18 Haziran’da yayına girecek yeni orjinal dizisi ‘Aşkı Hatırla’dan etkileyici ve romantik yeni bir tanıtım yayınlandı.
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Güneş ve Deniz’in yolları yeniden birleşirken, aşkı tekrar hissettikleri özel anlara tanıklık ediyoruz.
Tutkulu ve romantik anlarla dolu tanıtım, ikilinin benzersiz uyumunu gözler önüne sererken, izleyiciyi unutulmaz ve derin izler bırakacak bir aşk hikayesine davet ediyor.
Hande Erçel ve Barış Arduç’un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimlerin yer aldığı Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatankaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de üstleniyor.