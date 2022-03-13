Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu
Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin en çok konuştuğu çiftlerden olurken ikiliden kötü haber gelmişti. Görülen o ki güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu.
Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin en çok konuştuğu çiftlerden olurken ikiliden kötü haber gelmişti.
1 / 23
İkili geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırmış, Bürsin sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye sokmuştu.
2 / 23
Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.
3 / 23
Bütün bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.
4 / 23