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  4. Yılın aşk bombası patladı! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu

Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin en çok konuştuğu çiftlerden olurken ikiliden kötü haber gelmişti. Görülen o ki güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu - Resim: 1

Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin en çok konuştuğu çiftlerden olurken ikiliden kötü haber gelmişti.

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Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu - Resim: 2

İkili geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırmış, Bürsin sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye sokmuştu.

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Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu - Resim: 3

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

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Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu - Resim: 4

Bütün bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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