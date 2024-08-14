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  4. Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu

Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu

Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncuları listesinin başında gelen Hande Erçel, Mikonos tatilinde gündüzün de gecenin de keyfini çıkardı.

Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu - Resim: 1

Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde Barış Arduç ile başrol oynayan Hande Erçel, çekimlerin bitmesiyle tatile çıkmıştı. 

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Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu - Resim: 2

Bir süredir Yunanistan'ın Mikonos adasında tatilini sürdüren ünlü isim sık sık sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu - Resim: 3

Sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, bir süredir Mikonos'ta deniz,kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu - Resim: 4

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Erçel, tatil pozlarına yenilerini eklerken parti parti gezen Şeyma Subaşı'na adeta rakip oldu.

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