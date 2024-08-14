Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncuları listesinin başında gelen Hande Erçel, Mikonos tatilinde gündüzün de gecenin de keyfini çıkardı.
Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde Barış Arduç ile başrol oynayan Hande Erçel, çekimlerin bitmesiyle tatile çıkmıştı.
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Bir süredir Yunanistan'ın Mikonos adasında tatilini sürdüren ünlü isim sık sık sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, bir süredir Mikonos'ta deniz,kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
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Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Erçel, tatil pozlarına yenilerini eklerken parti parti gezen Şeyma Subaşı'na adeta rakip oldu.
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