Hande Erçel okyanusun ortasındaki cennet adadaki pozları ile sosyal medyayı salladı
Ekranların en güzel oyuncuları sıralamasında en üst sıralarda yer alan Hande Erçel, Afrika anakarasının yaklaşık 2000 km açığındaki Mauritius Adası'ndaki tatil pozlarıyla tüm bakışları üzerine çekti.
Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla çok konuşulan Erçel, yeni tatil paylaşımlarıyla gündemde.
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Hande Erçel şimdi de Mauritius tatilinde: Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı, binlerce yorum ve beğeni aldı
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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, Mauritius tatilinden kareler paylaştı.
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