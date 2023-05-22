Hande Erçel süper minisi, derin dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı
Son günlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelik ile magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, Cannes Film Festivali için tercih ettiği derin dekolteli mini elbisesi sosyal medyayı adeta yıkıp geçti.
Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel pozlarıyla da dikkat çekti.
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Cannes Film Festivali için Fransa'ya giden ünlü oyuncu Hande Erçel kaldığı otelin odasında çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
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Hande Erçel, siyah elbisesiyle hayranlarından övgü aldı.
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