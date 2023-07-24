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Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu

Sevgilisi Hakan Sabancı ile uzun bir tatil yapan Hande Erçel son olarak sütyenli fotoğraflarını paylaştı.

Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu - Resim: 1

Her paylaşımı ile olay olan Hande Erçel bu kez sütyenli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu - Resim: 2

Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan Hande Erçel'in karın kasları olay oldu.

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Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu - Resim: 3

Fiziği her geçen gün daha da güzelleşen Hande Erçel, yeni başlayacak olan İki Yabancı dizisi öncesi tatiline devam ediyor. 

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Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu - Resim: 4

Hakan Sabancı ile tatili sona eren Erçel, şu sıralar arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. 

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