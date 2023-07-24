Hande Erçel sütyenli fotoğrafıyla olay oldu
Sevgilisi Hakan Sabancı ile uzun bir tatil yapan Hande Erçel son olarak sütyenli fotoğraflarını paylaştı.
Her paylaşımı ile olay olan Hande Erçel bu kez sütyenli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan Hande Erçel'in karın kasları olay oldu.
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Fiziği her geçen gün daha da güzelleşen Hande Erçel, yeni başlayacak olan İki Yabancı dizisi öncesi tatiline devam ediyor.
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Hakan Sabancı ile tatili sona eren Erçel, şu sıralar arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.
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