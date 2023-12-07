Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.