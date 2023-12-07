Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, son paylaştığı fotoğrafta giydiği çizmelerinin fiyatı dudak uçuklattı.
Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
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VIP araçta çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 792 bin beğeniye ulaştı.
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Takipçileri, güzel oyuncuya; "Kraliçe gelmiş", "Harika görünüyorsun" ve "Dünyanın en güzel kadınısın" gibi 5 binen fazla yorum yaptı.
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Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıktı.
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