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  4. Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, son paylaştığı fotoğrafta giydiği çizmelerinin fiyatı dudak uçuklattı.

Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

VIP araçta çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 792 bin beğeniye ulaştı.

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Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Takipçileri, güzel oyuncuya; "Kraliçe gelmiş", "Harika görünüyorsun" ve "Dünyanın en güzel kadınısın" gibi 5 binen fazla yorum yaptı.

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Hande Erçel tarzıyla beğeni toplamıştı: Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıktı.

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