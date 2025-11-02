Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi!
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı bu hafta yayınlanmayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin erken final yapacağına dair iddialar doğru çıktı...
ATV ekranlarında yayınlanan Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisi için "erken final yapacak" iddiaları doğru çıktı.ç
Son günlerde senarist kriziyle gündeme gelen “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında “final yapıyor” iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.
Dizinin senaristi Dilara Pamuk’un üçüncü bölümde ekibe veda etmesinin ardından, yapım şirketinin yazı ekibi geçici olarak senaryoyu devralmıştı.
Yapım ekibinden geçtiğimiz hafta alınan bilgilerde dizinin final yapmayacağı ve özellikle yurt dışı satışlarındaki yoğun ilgi sayesinde ekran serüvenine devam edeceği açıklanmıştı. Ancak öyle olmadı...
