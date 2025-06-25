Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı

Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini rahatsız etti, Hakan Sabancı'ya uyarı geldi. Arzu Sabancı'nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Hatta çiftin ayrıldığı konuşuldu.