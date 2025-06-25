Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı
İki yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerinin, Sabancı Ailesi'ni rahatsız ettiği iddia edilmişti. Ayrıldığı konuşulan çift, Hacı Sabancı'nın doğum günü partisine birlikte katıldı.
Disney+'ta yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahneleri magazin gündemine oturdu.
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Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini rahatsız etti, Hakan Sabancı'ya uyarı geldi. Arzu Sabancı'nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Hatta çiftin ayrıldığı konuşuldu.
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Bu dedikodular devam ederken Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, iddiaları bu şekilde yalanlamış oldu.
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