Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Boğaz sefası! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Küçük bir tekneyle balık tutmaya çıkan güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Hakan Sabancı sadece balık oltasını paylaşırken Erçel de teknedeki pozlarını paylaştı. Instagram'da 29,9 milyon takipçisi bulunan Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2,4 milyon beğeni aldı.