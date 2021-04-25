Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pozları olay oldu
'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi dillerden düşmüyor. Maldivler'de tatil yapan ikili bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. En son güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel, Kerem Bürsin’in mayolu pozunu paylaştı.
Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler'de tatil yapıyor. FOX TV'de 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolleri paylaşan ikili, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor!
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Haziran ayında yeniden başlayacak çekimler öncesinde dinlenen ve tatil yapan iki oyuncu arasında ister istemez aşk dedikoduları da alevlendi.
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Haziran ayında yeniden başlayacak çekimler öncesinde dinlenen ve tatil yapan iki oyuncu arasında ister istemez aşk dedikoduları da alevlendi.
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Önce çektiği bir manzara pozuna “The B.” notunu düşerek, instagram’daki kullanıcı atı The Bürsin olan partnerine atıfta bulundu.
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