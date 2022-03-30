Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş...
Kerem Bürsin ile lan birlikteliği sona eren Hande Erçel yeni bir aşka yelken açtı. Erçel Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.
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Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.
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Ancak Hande Erçel'in yalnızlığı kısa sürdü.
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