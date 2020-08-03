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  3. 03 Ağustos 2020 12:06

Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şaşırttı

Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı, Erçel'in ilginç tişörtü ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şaşırttı

Murat Dalkılıç ile ayrılığı ve FOX TV'de yayımlanan yeni dizisi Sen Çal Kapımı'yla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bayram tatilinde soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı. 

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Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şaşırttı

Hande Erçel, çekimlerden fırsat buldukça ablası Gamze Erçel'i ziyaret ediyor. Bodrum'daki ablasını ziyaret eden Erçel, yeğeniyle de fotoğraf çektirip paylaşmayı ihmal etmedi.

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Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şaşırttı

Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren Hande Erçel, o anları Instagram'dan "Dağılın teyzesi geldi" notuyla paylaştı. Instagram'da 14.4 milyon takipçisi olan Erçel'in yeğeniyle pozlarına kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni geldi.

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Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şaşırttı

Erçel'in fotoğrafında en çok konuşulan detaylardan biri de üzerindeki tişörtü oldu.Güzel oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın tasarımı olan tişört için 3 bin 500 TL ödedi.

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