Hande Erçel'den duygusal paylaşım
Annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Hastane odasında annesi ile el ele çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, altına şunları yazdı:
Canım annem... Evrende her şeyin bir döngü olduğunu, sevginin, iyiliğin verdikçe çoğaldığını ve katlanıp seni bulduğunu, en zor sınavlarımızda bile yürekten şükretmeyi bana sen öğrettin.