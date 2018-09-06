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  3. 06 Eylül 2018 09:59

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

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Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hastane odasında annesi ile el ele çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, altına şunları yazdı:

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Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Canım annem... Evrende her şeyin bir döngü olduğunu, sevginin, iyiliğin verdikçe çoğaldığını ve katlanıp seni bulduğunu, en zor sınavlarımızda bile yürekten şükretmeyi bana sen öğrettin.

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Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Senin gözlerindeki yaşam sevincini gördükçe her şeyi göğüsleyebilirim ve kalbimdeki inanç tahmin bile edemeyeceğim bir güçle beni ayakta tutuyor.

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