Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a olan kızgınlığı geçmedi. Açtığı hakaret davasını kazanan Erçel'den Alp Kılınç'a karşı bir dava daha geldi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a olan kızgınlığı geçmedi. Açtığı hakaret davasını kazanan Erçel'den Alp Kılınç'a karşı bir dava daha geldi.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.
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Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.
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ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti.
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