Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a olan kızgınlığı geçmedi. Açtığı hakaret davasını kazanan Erçel'den Alp Kılınç'a karşı bir dava daha geldi.