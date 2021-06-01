Hande Erçel'den olay yaratan Kerem Bürsin itirafı

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile bir dergiye aile pozu vermek için Bodrum'a gelmişti. Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu da, ağabeyi Ozan, kız kardeşi Canan ve annesi Serpil Doğulu ile aynı dergiye poz vermek için objektiflerin karşısına geçti.