Hande Erçel'den olay yaratan Kerem Bürsin itirafı
Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, bir dergi için objektiflerin karşısına geçri. Çekim sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel, Kerem Bursin ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile bir dergiye aile pozu vermek için Bodrum'a gelmişti. Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu da, ağabeyi Ozan, kız kardeşi Canan ve annesi Serpil Doğulu ile aynı dergiye poz vermek için objektiflerin karşısına geçti.
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Torba'daki bir otelde gerçekleşen çekimlerde, Doğulu ve Erçel ailesini iskelede görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Çekilen fotoğrafların halk tarafından cep telefonuyla görüntülenmemesi için önlem alındı.
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Çekimler sonrası Hande Erçel'in iskelede bakıcının kucağında bulunan yeğeni Mavi'ye koşarak gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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