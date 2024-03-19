  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı

Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan güzel oyuncu Hande Erçel sadece 3 saniyedeki kazancıyla dudak uçuklattı.

Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 1

Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programında ünlülerin takipçi sayıları ve Instagram'da paylaşım başına aldıkları ücretler masaya yatırıldı.

1 / 8
Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 2

Müge Dağıstanlı canlı yayında yaptığı açıklamalarda Hande Erçel'in, 32 milyon takipçisiyle sadece 3 saniyede 100 bin TL kazandığı söyledi..

2 / 8
Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 3

Bugün gazetelerde yer alan haberlere göre, Hande Erçel, 32 milyon takipçisiyle 100 bin TL'yi sadece 3 saniyede kazanıyor." diyen Müge Dağıstanlı'nın diğer açıklamaları şöyle oldu:

3 / 8
Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 4

"Hande Erçel'in diğerlerinden farkı, takipçilerinin organik olması ve satın alınmamış olması. Takipçi satın alınıp alınmadığı, reklam veren şirketler tarafından inceleniyor."

4 / 8