Hande Erçel'in 3 saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı
Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan güzel oyuncu Hande Erçel sadece 3 saniyedeki kazancıyla dudak uçuklattı.
Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programında ünlülerin takipçi sayıları ve Instagram'da paylaşım başına aldıkları ücretler masaya yatırıldı.
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Müge Dağıstanlı canlı yayında yaptığı açıklamalarda Hande Erçel'in, 32 milyon takipçisiyle sadece 3 saniyede 100 bin TL kazandığı söyledi..
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Bugün gazetelerde yer alan haberlere göre, Hande Erçel, 32 milyon takipçisiyle 100 bin TL'yi sadece 3 saniyede kazanıyor." diyen Müge Dağıstanlı'nın diğer açıklamaları şöyle oldu:
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"Hande Erçel'in diğerlerinden farkı, takipçilerinin organik olması ve satın alınmamış olması. Takipçi satın alınıp alınmadığı, reklam veren şirketler tarafından inceleniyor."
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