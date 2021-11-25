Hande Erçel'in dekolteli pozu 3 milyona yakın beğeni aldı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel, Instagram'daki paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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SAATLER İÇİNDE 3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ GELDİ
Bir çekim için poz veren güzel oyuncu, göğüs dekolteli siyah takımıyla objektif karşısına geçti.
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Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel'in pozlarına, kısa sürede 2 milyon beğeni geldi.
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