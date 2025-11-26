  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı

Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisi tam da "evlenecekler herhalde" denirken bitmiş ve bu ayrılık ünlü çiftin birlikteliği gibi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin ayrılık sonrası paylaşımlarında Hakan Sabancı'nın dikkat çeken "beğenisi"nin ardından şimdi de Hande Erçel'in önce paylaşıp ardından da apar topar sildiği gönderisi olay oldu.

Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı - Resim: 1

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandırmıştı.

1 / 14
Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı - Resim: 2

Birlikte birçok seyahate çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

2 / 14
Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı - Resim: 3

Ayrılık sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. 

3 / 14
Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı - Resim: 4

Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel önceki akşam 32. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

4 / 14