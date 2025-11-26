Hande Erçel'in doğum günü pastasındaki mesaj Hakan Sabancı'nın kulaklarını çınlattı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisi tam da "evlenecekler herhalde" denirken bitmiş ve bu ayrılık ünlü çiftin birlikteliği gibi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin ayrılık sonrası paylaşımlarında Hakan Sabancı'nın dikkat çeken "beğenisi"nin ardından şimdi de Hande Erçel'in önce paylaşıp ardından da apar topar sildiği gönderisi olay oldu.
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandırmıştı.
Birlikte birçok seyahate çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ayrılık sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel önceki akşam 32. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
