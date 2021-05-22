Hande Erçel'in ''ev halleri'' beğeni topladı

Hande Erçel, Türkiye’de en fazla sosyal medya takipçisine sahip ünlü isimlerden biri olarak yer alıyor. Balkondaki ev halini takipçileriyle paylaşan Erçel’in gönderisini, başta sevgilisi Kerem Bürsin olmak üzere 3 milyona yakın kişi beğendi.