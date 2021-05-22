Hande Erçel'in ''ev halleri'' beğeni topladı
Türkiye’de en fazla sosyal medya takipçisine sahip ünlü isimlerden biri olan Hande Erçel'in ev hallerini paylaştığı gönderiye beğeni yağdı.
Hande Erçel, Türkiye’de en fazla sosyal medya takipçisine sahip ünlü isimlerden biri olarak yer alıyor. Balkondaki ev halini takipçileriyle paylaşan Erçel’in gönderisini, başta sevgilisi Kerem Bürsin olmak üzere 3 milyona yakın kişi beğendi.
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‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde uzun zamandır yalanladıkları ilişkilerini ilan etmişlerdi.
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Hande Erçel’in balkon paylaşımları:
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