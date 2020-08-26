  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ağustos 2020 08:40

Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Tutunamayanlar dizisinde rol alan Hande Katipoğlu, Bodrum plajlarında üstsüz bir şekilde güneşlenirken kameraların objektifine takıldı.

Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

Bir dönem herkes tarafından severek izlenen Yahşi Cazibe dizisiyle yıldızı parlayan Hande Katipoğlu, geçtiğimiz sezon Tutunamayanlar dizisinde rol aldı, güzel oyuncu şimdilerde ise tatilin keyfini çıkarıyor.  

1/ 14
Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

Bodrum Türkbükü'nde denizin ve güneşin keyfini çıkarırken basın mensuplarının kameralarına takılan Hande Katipoğlu, vücudunda bikini izi olmaması için üstsüz güneşlenmeyi tercih etti. 

2/ 14
Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

Üstsüz güneşlenen Hande Katipoğlu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. 38 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine topladı.  

3/ 14
Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

Güzel oyuncu geçtiğimiz ay da Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol ve Yeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenmişti.  

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM