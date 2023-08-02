  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı''

Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı''

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla sevenlerinden tam not aldı.

Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı'' - Resim: 1

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. En son mavi mayolu fotoğraflarıyla dikkat çeken güzel sunucu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

1 / 172
Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı'' - Resim: 2

"Pisti boşaltalım" diyen Hande Sarıoğlu paylaşımına "Ufaktan hay huy Barbie postlarını silmeye başlayalım, harbi Barbie mekana giriş yaptı! Hayyyttttt dağılın! İşine bak" notunu düştü.

2 / 172
Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı'' - Resim: 3

Ünlü sunucunun paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına "Gerçek Barbie", "Filmde başrol sen olmalıydın", "Barbie Hande", "Barbie işine bak" yorumları yapıldı.

3 / 172
Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı'' - Resim: 4
4 / 172