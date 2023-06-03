Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı
Attığı her adım, yaptığı her açıklama ve giydiği her kıyafetleolay olan güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyada olay oldu.
Güzelliğiyle dikkat çeken Hande Sarıoğlu'nun Instagram paylaşımları büyük beğeni alıyor.
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Son paylaştığı videoya da kısa süre içinde 20 binden fazla beğeni gelen Hande Sarıoğlu sosyal medyada yine gündeme oturdu...
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Hande Sarıoğlu'nun çektiği video adeta yürek hoplattı.
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Giydiği kıyafetle beğenileri toplayan güzel isim, sosyal medyaya yine damga vurdu...
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