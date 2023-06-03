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Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı

Attığı her adım, yaptığı her açıklama ve giydiği her kıyafetleolay olan güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyada olay oldu.

Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı - Resim: 1

Güzelliğiyle dikkat çeken Hande Sarıoğlu'nun Instagram paylaşımları büyük beğeni alıyor. 

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Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı - Resim: 2

Son paylaştığı videoya da kısa süre içinde 20 binden fazla beğeni gelen Hande Sarıoğlu sosyal medyada yine gündeme oturdu...

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Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı - Resim: 3

Hande Sarıoğlu'nun çektiği video adeta yürek hoplattı. 

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Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı - Resim: 4

Giydiği kıyafetle beğenileri toplayan güzel isim, sosyal medyaya yine damga vurdu...

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