Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım...
Sosyal medya pozları ve videoları ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, Icardi için şarkı söyledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu, son yayınında maçlardan bahsederken konuyu sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi'ye getirdi.
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Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra YouTube'a yönelen Sarıoğlu, Icardi'ye seslenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
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"Aşk adamım"
"Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşan güzel spikere yorum yağdı.
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