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  4. Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım...

Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım...

Sosyal medya pozları ve videoları ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, Icardi için şarkı söyledi.

Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu, son yayınında maçlardan bahsederken konuyu sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi'ye getirdi.

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Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... - Resim: 2

Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra YouTube'a yönelen Sarıoğlu, Icardi'ye seslenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

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Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... - Resim: 3

"Aşk adamım"
"Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşan güzel spikere yorum yağdı.

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Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... - Resim: 4
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