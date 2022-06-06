Hande Sarıoğlu kaya emojisi ile paylaştı, yer yerinden oynadı!

HANDE SARIOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde öğrenci olduğunu söyleyen bir takipçisinden gelen ilginç isteği hesabından paylaşmıştı. Ünlü spikere yapılan yorumda bir takipçi "Hande abla lütfen jartiyer ve siyah parlak topuklu ayakkabılı bir bölüm. Ekstra olarak topuklu ayakkabıdan ayaklarınızı çıkarıp kameraya doğru gösterip tekrar giyin lütfen. Her 3-4 dakikada bir tekrarlayın ve tercihen topuklu ayakkabının taban kısmı pembe veya kırmızı olursa çok makbule geçer." ifadelerini kullanmıştı.