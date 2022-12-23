Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu cesur sosyal medya pozları ve Youtube yayınlarında yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yayınlar yapıyor.
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Habertürk ekranlarında spor programı yapan ancak yayınladığı bir dans videosu nedeniyle işine son verilen Sarıoğlu, sosyal medyada günlerce gündem oldu.
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Bu gündem sonrası Youtube üzerinden Ertan Süzgün ile yayınlar yapan ve tanınırlığını artıran Hande, cesurluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sporunu aksatmayan ve yayınlarında birbirinden cesur kıyafetleri tercih eden Sarıoğlu, sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmiyor.
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