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  4. Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi

Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu cesur sosyal medya pozları ve Youtube yayınlarında yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi - Resim: 1

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yayınlar yapıyor.

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Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi - Resim: 2

Habertürk ekranlarında spor programı yapan ancak yayınladığı bir dans videosu nedeniyle işine son verilen Sarıoğlu, sosyal medyada günlerce gündem oldu.

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Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi - Resim: 3

Bu gündem sonrası Youtube üzerinden Ertan Süzgün ile yayınlar yapan ve tanınırlığını artıran Hande, cesurluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hande Sarıoğlu mini eteğiyle poz verdi: Kusursuz fiziğiyle büyüledi - Resim: 4

Sporunu aksatmayan ve yayınlarında birbirinden cesur kıyafetleri tercih eden Sarıoğlu, sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmiyor.

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