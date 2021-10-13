Hande Sarıoğlu oryantal dans videosunun perde arkasını anlattı

Aylar önce kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal videosundan sonra Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, Okan Bayülgen'in Haber Global'de yayınlanan programında, dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı. "Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var" diyen Sarıoğlu'nun anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen, "Ulan ne acayip bir kafan var" diye karşılık verdi.