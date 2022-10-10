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  4. Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu

Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu

Spiker Hande Sarıoğlu, sunduğu programlardaki kıyafet tercihleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu son olarak programda kedi kadın rolünü üstlendi.

Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu - Resim: 1

Maçların başlamasıyla heyecan dolu olan ve Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu - Resim: 2

Son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz veren Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yapmayı ihmal etmedi.

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Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu - Resim: 3

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu - Resim: 4

Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

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