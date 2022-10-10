Hande Sarıoğlu programa siyah deri taytı ile çıkınca olanlar oldu
Spiker Hande Sarıoğlu, sunduğu programlardaki kıyafet tercihleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu son olarak programda kedi kadın rolünü üstlendi.
Maçların başlamasıyla heyecan dolu olan ve Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz veren Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yapmayı ihmal etmedi.
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Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.
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