Hande Sarıoğlu sırtı açık pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Yaptırdığı estetik itiraflarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu, derin sırt dekolteli bir pozuyla gündeme geldi.
Hande Sarıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez sırtı tamamen açık kareleri paylaşan Sarıoğlu, yine olay oldu.
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Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Hande Sarıoğlu bu sefer sırt dekoltesiyle hayranlarının dikkatini çekti.
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Beline kadar inen sırt dekoltesiyle hayranlarını mest eden spikeri görenler kendilerini tutamadı.
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