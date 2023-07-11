Hande Sarıoğlu sırtı açık pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.