Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin''
İnstagram paylaşımlarıyla her zaman olay olan Hande Sarıoğlu, son pozu ile ortalığı kasıp kavurdu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk'ten kovulan ve şimdilerde YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem olmayı başardı
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Spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ayrıca YouTube kanalında yaptığı programlarla sık sık gündeme geliyor.
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