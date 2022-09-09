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  4. Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin''

Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin''

İnstagram paylaşımlarıyla her zaman olay olan Hande Sarıoğlu, son pozu ile ortalığı kasıp kavurdu.

Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin'' - Resim: 1

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk'ten kovulan ve şimdilerde YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem olmayı başardı

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Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin'' - Resim: 2

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin'' - Resim: 3

İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Hande Sarıoğlu sütyensiz pozuyla olay oldu: ''Şu an herkesin olmak istediği yerdesin'' - Resim: 4

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ayrıca YouTube kanalında yaptığı programlarla sık sık gündeme geliyor. 

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