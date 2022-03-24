Hande Sarıoğlu tayt tulumu ile sosyal medyayı salladı: Kim Kardashian'a...

Yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarda son dönemin popüler isimlerinden Hande Sarıoğlu kıvrımlarını sergiledi. "Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks. Bunu aşamadığımız için ilerleyemiyoruz" sözleriyle gündeme gelen Sarıoğlu çiçekli tulumuyla hayranlarını mest etti.