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Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu!

Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sunucu ve oyuncu Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine gündeme geldi.

Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu! - Resim: 1

Her yaptığı olay sunucu Hande Sarıoğlu, son olarak sosyal medyada paylaşımıyla gündem olmuştu.

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Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu! - Resim: 2

Hande Sarıoğlu’nun “Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli” sözü çok konuşulmuştu.

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Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu! - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında da yayınlarıyla magazinde yer alıyor.

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Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu! - Resim: 4

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

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