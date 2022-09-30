Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine olay oldu!
Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sunucu ve oyuncu Hande Sarıoğlu transparan kıyafetiyle yine gündeme geldi.
Her yaptığı olay sunucu Hande Sarıoğlu, son olarak sosyal medyada paylaşımıyla gündem olmuştu.
1 / 53
Hande Sarıoğlu’nun “Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli” sözü çok konuşulmuştu.
2 / 53
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında da yayınlarıyla magazinde yer alıyor.
3 / 53
19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
4 / 53