Hande Sarıoğlu yatak odasını açtı: ''Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...''

"ELLİMİ SALLASAM ELLİSİ"

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" dedi.