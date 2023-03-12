Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi ekranda görünce gaza gelen Sarıoğlu, Simge'nin ''Aşkın Olayım'' şarkısını seslendirdi. O anlar sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medyada paylaştığı oryantal dans videosundan sonra Habertürk'ten kovulan sunucu Hande Sarıoğlu, o günden sonra sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine kavuştu. Her paylaşımı olay olan Hande Sarıoğlu, bu sefer ''Aşkın Olayım" performansıyla gündem oldu.
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Trabzonspor maçını evde izleyen spiker o güne dair bazı anları yayınladı.
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Sarıoğlu maç sırasında TV önüne çöktü ve Icardi için "Aşkın Olayım" dedi.
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Televizyonun önünde şarkıyı söylerken ki anlarını paylaşan güzel spikerin evindeki sehpanın üzerindeki oyuncak bebek ise gözlerden kaçmadı. Sarıoğlu'nun o anları "O bebek ne alaka?" yorumları yağdı.
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