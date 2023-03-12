Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyada paylaştığı oryantal dans videosundan sonra Habertürk'ten kovulan sunucu Hande Sarıoğlu, o günden sonra sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine kavuştu. Her paylaşımı olay olan Hande Sarıoğlu, bu sefer ''Aşkın Olayım" performansıyla gündem oldu.