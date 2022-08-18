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  4. Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben''

Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben''

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben'' - Resim: 1

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.  

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Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben'' - Resim: 2

Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

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Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben'' - Resim: 3

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.  

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Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben'' - Resim: 4

İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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