Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben''
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.
Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.
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YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.
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İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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