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  4. Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu!

Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu!

Her hali gündem olan Hande Sarıoğlu şimdi de dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson'ın Black Widow tarzına özendi.

Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu! - Resim: 1

 Hande Sarıoğlu Youtube'da çeşitli programlar yapıyor. 

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Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu! - Resim: 2

Youtube'daki programında yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu şimdi de Scarlett Johansson'ın Black Widow tarzı ile gündemde.

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Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu! - Resim: 3

Sarıoğlu dünyaca ünlü yıldıza özendi ve Black Widow tarzını Instagram hesabında paylaştı.

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Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu! - Resim: 4

Eski spiker Sarıoğlu, oryantal dansı sebebiyle çalıştığı kanaldan kovulmuştu.

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