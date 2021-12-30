Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu!
Her hali gündem olan Hande Sarıoğlu şimdi de dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson'ın Black Widow tarzına özendi.
Hande Sarıoğlu Youtube'da çeşitli programlar yapıyor.
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Youtube'daki programında yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu şimdi de Scarlett Johansson'ın Black Widow tarzı ile gündemde.
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Sarıoğlu dünyaca ünlü yıldıza özendi ve Black Widow tarzını Instagram hesabında paylaştı.
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Eski spiker Sarıoğlu, oryantal dansı sebebiyle çalıştığı kanaldan kovulmuştu.
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