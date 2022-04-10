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  4. Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca...

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca...

Sosyal medyada her yaptığı olay olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael için yaptığı yorum herkesi şoke etti.

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca... - Resim: 1

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael gündemde. Maç sonu çocuklarıyla taraftarı selamlayan Valerien Ismael açıklamasında "Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum.

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Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca... - Resim: 2

Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı” dedi.

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Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca... - Resim: 3

Yaptığı danslarla ve yorumlarla gündeme sık sık gelen spiker Hande Sarıoğlu'nun da Beşiktaşlılar gibi gündeminde Valerien Ismael vardı. 

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Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca... - Resim: 4

Spor programı yapan Hande Sarıoğlu Beşiktaş maçına gidip yeni teknik direktörü görünce kendinden geçti.

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