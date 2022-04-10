Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca...
Sosyal medyada her yaptığı olay olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael için yaptığı yorum herkesi şoke etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael gündemde. Maç sonu çocuklarıyla taraftarı selamlayan Valerien Ismael açıklamasında "Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum.
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Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı” dedi.
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Yaptığı danslarla ve yorumlarla gündeme sık sık gelen spiker Hande Sarıoğlu'nun da Beşiktaşlılar gibi gündeminde Valerien Ismael vardı.
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Spor programı yapan Hande Sarıoğlu Beşiktaş maçına gidip yeni teknik direktörü görünce kendinden geçti.
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